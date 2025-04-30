Marsilya'dan Oğuz Aydın'a kanca!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Mourinho'nun takdirini kazanan Oğuz Aydın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Marsilya'dan Oğuz Aydın'a kanca!
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30 Nisan 2025 08:42
Son güncelleme 30 Nisan 2025 08:45
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor.

24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi.

TEKLİF GELEBİLİR

Fransız ekibinin yetenekli kanat oyuncusunu kalan maçlarda da izleyip sarı lacivertlilere sezon sonunda teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

Bu sezon Mourinho'nun özellikle üçlü sistemde kanat beki olarak tercih ettiği 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

TALEBİ 20 MİLYON EURO

Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe'nin ise Oğuz Aydın için 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

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