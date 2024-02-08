Marsilya'dan Jean Onana kararı! Beşiktaş'a kötü haber

Marsilya'nın, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

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Marsilya'dan Jean Onana kararı! Beşiktaş'a kötü haber
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08 Şubat 2024 12:55
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Fransa'dan kötü haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, siyah beyazlı takımdan kiraladığı Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

4,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu oyuncunun, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

UEFA KADROSUNA YAZILMADI

Marsilya, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana'ya UEFA listesine dahil etmedi. Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken, Onana verilen listede kendisine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın 4 milyon euro'ya Lens'ten transfer ettiği Onana, şu ana kadar Marsilya'da 4 maçta forma giydi. 

 
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