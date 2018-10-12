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Marmaris - Selçuk etabını Alexey Lutsenko kazandı

54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabını Astana takımından Alexey Lutsenko kazandı.

Kaynak: AA
Marmaris - Selçuk etabını Alexey Lutsenko kazandı
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12 Ekim 2018 18:12
2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) dördüncü etabını Alexey Lutsenko kazandı.

Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 205,5 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabını, 5 saat 24 dakika 22 saniyeyle bitiren Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko, birinciliğe ulaştı.

Alexey Lutsenko, genel klasmanda zirveye çıkarak turkuaz mayonun sahibi oldu. Etapta ikinciliği, UAE Team Emirates takımının İtalyan sporcusu Diego Ulissi, üçüncülüğü ise Euskadi Basque Country takımından İspanyol Eduard Prades elde etti.

Selçuk Meryem Ana Evi'nin önünde sporculara madalyalarını Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile protokol üyeleri verdi.

Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri klasmanında zirvedeki yerini korudu.

TUR 2018'in beşinci gününde yarın Selçuk-Manisa etabı geçilecek. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.

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