Markus Gisdol'den sakatlık açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Türkiye Kupası'ndaki Tokat Belediye Plevnespor maçı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Gisdol, "Kupa maçı çok iyi oldu. Süre alamayan oyuncularımız vardı, onların performanslarını da gördük. Kasımpaşa'nın bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Özellikle de ofansif anlamda. Bunu biliyoruz ve çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"DAHA ÖNCE DE İYİ İŞLER ÇIKARTMIŞTIK"



Adana Demirspor maçının kendileri açısından güzel geçen bir karşılaşma olduğunu söyleyen Markus Gisdol, "Fırsatları ve girmiş olduğumuz pozisyonları en iyi şekilde değerlendirdik. Bu maç öncesinde oynamış olduğumuz müsabakalarda iyi işler ortaya çıkarmıştık. Özellikle Beşiktaş karşısında da takım olarak çok iyi bir performans ortaya koyduk. Adana Demirspor maçı ile diğer maçlar arasındaki tek farkın sadece 3 gol atmamız olduğunu söyleyebilirim. Kupa maçında her şeyi kusursuz yaptık diyemem ama başarılı bir sonuç aldık. Alt ligde olmasına rağmen rakibimizi ciddiye aldık, profesyonel bir takımında yapması gereken bence budur. Bireysel hatalar her zaman olur. Sonuçta biz bir takımız ve defans yapacaksak birlikte yaparız, atak yapacaksak birlikte yaparız. Gol yiyeceksek birlikte yer, gol atacaksak birlikte gol atarız. Kazanacaksak bir takım olarak kazanır, kaybedeceksek de bir takım olarak kaybederiz. Bunun dışında bazı bireysel hatalar olduğunda sadece o pozisyonda topla buluşan futbolcunun bireysel hatası olmadığını, birçok futbolcunun aslında o pozisyonda hata yaptığını detaylara baktığınızda görebiliyorsunuz. Yapım gereği, şu futbolcunun hatasından ötürü maçı kaybettik, bu futbolcunun bireysel başarısından ötürü galip geldik demem. Yapmamız gereken her hafta göstermiş olduğumuz performansın en iyisini sahaya yansıtmak" ifadelerini kullandı.



"LAURA 3-4 AY YOK"



Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden oyuncular hakkında bilgi veren Markus Gisdol Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayı da değerlendirerek, "Landry Dimata ile alakalı söyleyebileceğim umarım önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Laura'nın tedavisi devam ediyor. Son durumu ne olacak? bu sorunun cevabını yapılan tedavileri sonrası bulacağız. Ama en az 3-4 ay bizimle birlikte olamayacak gibi. Zeki ile alakalı olarak tedavilerinin bir sonraki aşamasını beklememiz gerekiyor. Belki 3-4 hafta Zeki de aramızda olamayacak. Kasımpaşa bizim daha önce yaşamış olduğumuz sorunların aynısını yaşıyor. Bazı cezalı ve sakat oyuncuları var. Yapmaları gereken değişiklikler olacaktır. Biz de kendi takımımızda detayları konuşuyor ve çözüm bulmak için çalışıyoruz. Önceki maçlarda oynadığımız gibi kendi gücümüze, kendi oyun planımıza odaklanmamız gerekiyor. Ama rakibinde iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki haftalar için kritik bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.



"TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"



Samsunspor taraftarının desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gisdol, "Taraftarımız bize her zaman müthiş destek verdiler ve bugüne kadar bunu çok iyi yaptılar. Kasımpaşa maçında umarım yine aynı desteği bize göstereceklerdir. Bize çok büyük katkıları oldu. Takım olarak biz bu durumdan çok memnunuz. İnanılmaz bir taraftarımız var, onların desteğini bu Kasımpaşa maçında da görmek istiyoruz. Vermiş oldukları destekten ötürü taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'deyiz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız olacak" dedi.





