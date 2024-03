Marko Guduric'ten Saras Jasikevicius itirafı

Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldız basketbolcusu Marko Guduric, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.



Guduric, Sarı-lacivertli takım ile sezon performansına, Sarunas Jasikevicius'un gelişiyle yakalanan çıkışa ve çok daha fazlasıyla ilgili konuştu.



İşte Guduric'in o açıklamaları;



Koç Jasikevicius ile güzel bir ivme yakaladınız. Lig'de üst üste 12. galibiyetinizi aldınız. Zaten çok iyi bir takım var parkede ama koçun hem size hem de oyununuza nasıl bir etkisi oldu?



''Açıkçası iyi oyunuyoruz, herkesin bildiği gibi kazanıyoruz ama bence koçun bize getirdiği en büyük şey disiplin oldu. Herkes onun kurallarını biliyor. Onun tam olarak ne istediğini öğrenmek biraz zaman aldı ama şimdi aynı sayfadayız gibi gözüküyor, uyuştuk. Sadece böyle devam etmeliyiz. Onun liderliğini ve kurallarını takip etmeliyiz. Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum.''



Koç aynı zamanda Obradovic'in de bir öğrencisiydi. Fenerbahçe'de onun yakaladığı başarıları yakalayabileceğini düşünüyor musunuz?



''Yüzde yüz, yüzde yüz eminim. Fenerbahçe'de ve aynı zamanda kendi kariyerinde zaten en iyi koçlardan biri ama sonuçlar da en iyisi olduğunun göstergesi olacak. Bence Sarunas gelişiyor. Her gün yeni şeyler, yeni fikirler bulmak için kendi koçluğunu yapıyor. Bu aynı zamanda benim için de bir ayrıcalık, tüm bu koçlar için oynamak. Fenerbahçe'de sahip olduğum tüm koçlar harikaydı ve iyi insanlardı. Onlar için oynamak ayrıcalık ve büyük bir zevk.''



''HEDEFİMİZ FİNAL FOUR''



Gelelim EuroLeague'e. İlk dört hedefiniz daha da güçlü bir hal aldı. Ligin lideri Real Madrid'i iki maçta da yenen tek takım olarak Final Four hedefiniz için neler söyleyebilirsin?



''Tabii ki. Bu temel hedefimiz. Bu yüzden oynuyoruz. Sezon başındaki hedefimiz de buydu. Geçtiğimiz yıl takım yeniydi diyelim, bu birlikte ikinci yılımız ama sonra koçumuzu değiştirdik. Ama yine de iyi ve hızlı bir reaksiyon verdik. Şu an gayet iyi oynuyoruz. Programımız kesinlikle kolay değil, takımlar birbirine çok yakın. Eğer bir oyun kaybederseniz 3'üncülükten 7'nciliğe gerileyebiliyorsunuz. 7'den 3'e her neyse Umuyorum ki iç saha avantajını alabiliriz. Bu gerçekten önemli. Eğer evimizde oynadığımız gibi oynayabilirsek kesinlikle Final Four'a gideriz.''



''FENERBAHÇE HAKKINDA KONUŞUYOR''



Vatandaşın, yakın arkadaşın Bogdan Bogdanovic de iyi bir Fenerbahçeli. Onun mevcut takıma bakışı nasıl, konuşuyor musunuz? Final-Four'a davet ettin mi?



''Sanırım bu sezonu erken bitirecek. Play-off'larda olacaklar mı emin değilim. Play-off'lardan önce İstanbul'da olacağına eminim. Umut ediyorum ki play-off ve Final Four için O Fenerbahçe'yi seviyor. Her zaman Fenerbahçe hakkında konuşuyor. Harika anıları var, burası onun ikinci evi diyebilirim. Ve EuroLeague ve Avrupa basketbolunu genellikle takip ediyor ve seviyor. Onun burası hakkında sadece iyi anıları olduğunu biliyorum. Konuştuğumuzda genellikle basketbol hakkında konuşuyoruz, belki birkaç şey daha. Ama spesifik olarak takımlar hakkında konuşmuyoruz daha çok milli takım hakkında konuşuyoruz. Takım, oynayan oynamayan oyuncular hakkında konuşuyoruz. Ama her gün konuşmuyoruz.''



''TADIC MESAJ ATMAMI BEKLİYOR''



Dusan Tadic ile sezon başında bir araya geldiniz. Konuşuyor musunuz, futbol maçlarını takip ediyor musun?



''Her maçı izliyorum. Fenerbahçe'nin her maçını takip ediyorum. Dürüst olmak gerekirse konuşmadık, mesaj atmamı bekliyor. Ben de sadece doğru an için bekliyorum, dürüst olmalıyım. Onunla röportaj yaptıktan sonra mesaj atmak istedim ve o gece 1-1 berabere kaldılar, kime karşı olduğunu unuttum. Onun iyi bir modda olmadığını biliyordum. 7 gün ya da 2 hafta sonra mesaj atmak istedim ve derbiyi kazanmalarını bekliyordum, 0-0 bitti. Tekrar mesaj atamadım. Durum böyle. Dürüst olursam mesaj atmadım. Kesinlikle yakında temasa geçip, görüşeceğiz. Ama kesinlikle çok iyi bir adam. Onunla tanışmak benim için zevkti. Bu yıl Fenerbahçe ile olağanüstü bir iş yapıyor. Umuyorum ki Fenerbahçe'ye şampiyonluğu geri getirebilir.''



''OLAYLAR DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ''



Geçtiğimiz günlerde futbol sahalarında görmek istemeyeceğimiz bir olay yaşandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?



''Bu şeylerin 2024 yılında yaşanması kabul edilemez. Bundan daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. Bundan kim sorumluysa daha iyi bir iş çıkarmalılar. Özellikle bir derbi karşılaşması olduğunu biliyorsak, güvenlik ve polis olmalı. Her neyse bilmiyorum. Kim sorumluysa işini daha iyi yapmalı. Biri ciddi bir şekilde zarar gördü mü bilmiyorum ama çok daha kötü olabilirdi.''





