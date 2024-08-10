Mario Branco, Chelsea'nin yıldızları için Londra'ya gidiyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin yıldızları Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu için girişimlere başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun transfere son noktayı koymak için Londra'ya gideceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mario Branco, Chelsea'nin yıldızları için Londra'ya gidiyor!
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10 Ağustos 2024 13:38
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 13:39
Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlattı. Ancak Jose Mourinho'nun istediği 'mükemmel kadro' hâlâ tamamlanmadı. Orta saha takviyesini 'olmazsa olmaz' olarak gören Sarı-Lacivertliler'de gündemin bir numaralı konusu bu.

Chelsea'nin yıldızları Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu için girişimler başlamıştı. İngiliz ekibi, iki orta saha oyuncusunu da kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak hangi yıldızla yolların ayrılacağına menajer Enzo Maresca karar verecek.

BRANCO LONDRA'YA GİDECEK

Ardından transfere son noktayı koymak için sportif direktör Mario Branco'nun Londra'ya gideceği öğrenildi.



BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Fenerbahçe, bunun dışında orta sahaya bir yıldız transferi daha yapmayı planlıyor. Yönetim, Lavia ya da Ugochukwu'dan birini kiralarsa, diğer transfer için de zaman kazanmış olacak.  

 
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