Boston Celtics guardı Marcus Smart, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ile yaşadığı münakaşa sebebiyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Olay, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Smart'ın Young'ı yere çekmesiyle meydana gelmiş ve her iki oyuncunun da teknik fauller almasıyla sonuçlanmıştı.



Smart oyundan atılmış olsa da, Celtics ekibi 134-125 galibiyete ulaşmayı başarmıştı.





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