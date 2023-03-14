Marcus Smart'a 25 bin dolar para cezası!

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ile yaşadığı münakaşa sebebiyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Marcus Smart'a 25 bin dolar para cezası!
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14 Mart 2023 15:30
Boston Celtics guardı Marcus Smart, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ile yaşadığı münakaşa sebebiyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada Smart'ın Young'ı yere çekmesiyle meydana gelmiş ve her iki oyuncunun da teknik fauller almasıyla sonuçlanmıştı.

Smart oyundan atılmış olsa da, Celtics ekibi 134-125 galibiyete ulaşmayı başarmıştı.

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