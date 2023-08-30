Paris Saint-Germain, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi Katar'a satmaya hazırlanıyor.



45 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA



RMC Sport'ta yer alan habere göre, PSG'nin Verratti için Katar ekibi Al Arabi ile 45 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi.



PSG ve Al Arabi arasındaki 45 milyon euro'luk anlaşmaya bonusların da dahil olduğu ifade edildi.



GALATASARAY'LA ADI GEÇİYORDU



Verratti'nin Katar'a gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.



Marco Verratti'nin adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılıyordu.



2012 yılından bu yana Paris Saint-Germain'de forma giyen Verratti, Fransız ekibinde 416 maçta sahaya çıktı ve 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.



