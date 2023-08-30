Marco Verratti için 45 milyon euro!

Avrupa'dan transfer haberleri: Katar ekibi Al Arabi, Marco Verratti'nin transferi için PSG ile 45 milyon euro üzerinden anlaşmaya yakın. İtalyan futbolcu, Katar'a gitmeyi kabul ederse transfer resmiyet kazanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Marco Verratti için 45 milyon euro!
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30 Ağustos 2023 16:11
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 16:12
Paris Saint-Germain, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi Katar'a satmaya hazırlanıyor.

45 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

RMC Sport'ta yer alan habere göre, PSG'nin Verratti için Katar ekibi Al Arabi ile 45 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi.

PSG ve Al Arabi arasındaki 45 milyon euro'luk anlaşmaya bonusların da dahil olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'LA ADI GEÇİYORDU

Verratti'nin Katar'a gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Marco Verratti'nin adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılıyordu.

2012 yılından bu yana Paris Saint-Germain'de forma giyen Verratti, Fransız ekibinde 416 maçta sahaya çıktı ve 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.

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