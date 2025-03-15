Marco van Basten: "UEFA, kural değiştirmeli"

Marco van Basten, Real Madrid maçında Julian Alvarez'in gündem olan penaltısıyla ilgili konuştu ve UEFA'nın bu kuralla ilgili değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marco van Basten: 'UEFA, kural değiştirmeli'
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15 Mart 2025 17:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid - Real Madrid maçında Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı gündem olmaya devam ediyor.

Alvarez'in penaltısıyla ilgili Marco van Basten'den de bir açıklama geldi. Hollandalı efsane, "Real veya Atletico taraftarı değilim. Alvarez, topa bir kez dokundu. UEFA, bu kuralla ilgili değişiklik yapmalı." ifadelerini kullandı.

UEFA da Atletico Madrid - Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez'in penaltıdan attığı golün iptal edilmesine yol açan çift vuruş kuralının gözden geçirileceğini duyurmuştu.

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