Marco van Basten: 'UEFA, kural değiştirmeli'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid - Real Madrid maçında Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı gündem olmaya devam ediyor.



Alvarez'in penaltısıyla ilgili Marco van Basten'den de bir açıklama geldi. Hollandalı efsane, "Real veya Atletico taraftarı değilim. Alvarez, topa bir kez dokundu. UEFA, bu kuralla ilgili değişiklik yapmalı." ifadelerini kullandı.



UEFA da Atletico Madrid - Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez'in penaltıdan attığı golün iptal edilmesine yol açan çift vuruş kuralının gözden geçirileceğini duyurmuştu.



