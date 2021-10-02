Marcao hatasından dersini aldı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım İstanbul'a lider olarak geri döndü. Aslan'da tüm gözlerin çevrildiği isim ise Marcao oldu. Teknik ekibin Brezilyalı isimle ilgili düşüncesi ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Marcao hatasından dersini aldı
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02 Ekim 2021 12:02
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, Marsilya'ya konuk oldu. Velodrome Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı, karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Fransa temsilcisi Marsilya da puanını 2'ye çıkarttı. Aslan'da Marcao gelişmesi yaşandı.

MARCAO FARKINI GÖSTERDİ
Avrupa Ligi'nde Lazio maçından sonra Marsilya deplasmanında da mükemmel bir performans ortaya koyan Marcao farkını gösterdi.

SAVUNMAYI ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI
Ligde cezası devam eden ama Avrupa'da takımdaki yerini alabilen Brezilyalı stoper hem oynadı hem de oynattı. Marcao'nun dönüşüyle beraber Nelsson esas bölgesi olan sağ stopere geçip kendini bulurken takım savunması da en üst seviyeye çıktı.

TEKNİK KADRODAN TAM NOT
Galatasaray'da teknik kadro Lazio ve Marsilya maçlarında takımın gol yememesindeki en önemli etken olarak Brezilyalı stoperin dönmesini görüyor.

MARCAO DERS ÇIKARDI
Daha çok konsantre olan Marcao'nun yüksek konsantrasyonun arkasında ise yaşadıklarından çıkardığı ders yatıyor. Ligin ilk haftasında Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e fiziksel şiddet uygulayan ve bunun karşılığında ağır bedeller ödeyen 25 yaşındaki futbolcu büyük dersler çıkardı.

KUSURSUZA YAKIN OYNADI
Sahaya odaklanan, antrenmanlarda yüksek performans gösteren Marcao, görev aldığı Lazio ve Marsilya maçlarında ise kusursuza yakın oynadı.


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