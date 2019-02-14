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Marcao: "Dürüst olayım, penaltı değildi"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Marcao, Benfica mağlubiyetinin ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Marcao: 'Dürüst olayım, penaltı değildi'
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14 Şubat 2019 23:10
Galatasaray'ın Benfica'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada performansı tartışılan Marcao, karşılaşma sonrasında konuştu.

Penaltı pozisyonunda kararın kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Marcao, "Penaltının içindeydim ve bu zamana kadar dürüst oldum. Size açık yüreklilikle söyleyebilirim ki penaltı değildi. Geçti artık, kararı değiştiremeyiz ama bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki penaltı değildi. Bir an önce bu maçı bir kenara bırakıp 2. maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Hatalar yaptıklarını söyleyen Portekizli oyuncu, "Dürüst olmak gerekirse çok hatalarımız oldu. Bu seviyeler, bu hataları kaldırmıyor, bu hataları yapmamanız gerekiyor. 1 maçımız daha var, futbolda her şey olabiliyor. O maça da iyi hazırlanıp, orada skoru almamız gerekiyor" diye konuştu.



 

 

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