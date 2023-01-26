MANU, Kim Min-Jae için çok istekli!

Napoli, Kim Min-Jae'in bu yaz transferine önlem almak için yeni sözleşme imzalama konusunda kararlı...



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin temsilcileriyle transfer için görüşmelere başladı. 1-15 Temmuz arası 48 milyon euro'luk bir çıkış maddesi olan Kim Min-Jae için Manchester United'ın bu ücreti ödeyip transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.



Napoli ise Manchester United'ın bu ücreti ödemesi ihtimaline karşılık olarak Kim Min-Jae'ye zam ve yeni sözleşme önerdi. Yeni sözleşmede Koreli stoperin serbest kalma maddesinin ise 48'den 65 milyon euro'ya çıkartılması teklif edildi ancak Min-Jae cephesi bu teklifi geri çevirdi.



Haberde Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olurken büyük soru işaretleri taşıdığı ancak şu an Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olduğu vurgulandı.



FENERBAHÇE 3'A ALDI, 18'E SATTI



26 yaşındaki stoper, Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya transfer olmuş, 1 yaz sonra ise 18.05 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.





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