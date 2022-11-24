Manisa FK'ya Domgjoni'den kötü haber

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, stoperi David Domgjoni'nin sakatlığı ile sarsıldı.



Takımın önemli isimlerinden olan Arnavut futbolcu, geçen haftaki müsabakanın 33'üncü dakikasında sakatlanıp oyundan alındı. Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki oyuncunun sağ kasığında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Domgjoni yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.



Manisa FK'da, Erzurumspor FK maçında kırmızı kart gören orta saha Yannick Stark da Altınordu'ya karşı görev alamayacak.

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