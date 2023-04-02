Manisa FK, play-off potasına bir adım daha yaklaştı!

Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Manisa FK sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Mümin Özkasap spor Tesisleri'nde oynanan maçı Manisa FK 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ballou Tabla ve 80. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü 31. dakikada Mohammed Rharsalla attı.



Alınan bu sonucun ardından Manisa ligde 1 maç sonra kazandı. Gençlerbirliği ise 2 maç sonra mağlup oldu.



Manisa bu galibiyetle birlikte puanını 45'e çıkardı ve play-off potasına bir adım daha yaklaştı. Gençlerbirliği ise 21 puanla küme hattında kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise ligden çekilen Malatyaspor ile karşılaşacak ve dolayısıyla haftayı hükmen galip geçecek.





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