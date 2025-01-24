Manisa'da iki transfer birden

Manisa FK, Muhammed Mustafa Özbay ve Mustafa Erkasap'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa'da iki transfer birden
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24 Ocak 2025 12:44
1. Lig'de pazartesi günü 21'inci hafta müsabakasında Sakaryaspor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü iki transfere imza attırdı.

Siyah-beyazlılar, Afyonspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha Muhammed Mustafa Özbay ile 22 yaşındaki kanat Mustafa Erkasap'ı kadrosuna kattı. Manisa FK iki oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü'nde olduğu için büyük mutluluk yaşadığını belirten Muhammed Mustafa Özbay, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Manisa FK formasıyla başarılı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım" dedi.

Mustafa Erkasap ise, "Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum" yorumunda bulundu.

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