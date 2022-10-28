Manisa BB, şeytanın bacağını kırmak istiyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol karşısında galip gelip toparlanmak istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Manisa BB, şeytanın bacağını kırmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2022 15:06
Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29 Ekim Cumartesi günü Gaziantep Basketbol deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.

Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Gaziantep temsilcisi de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyetle yetindi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ