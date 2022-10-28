Manisa BB, şeytanın bacağını kırmak istiyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29 Ekim Cumartesi günü Gaziantep Basketbol deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.
Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Gaziantep temsilcisi de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyetle yetindi.
Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Gaziantep temsilcisi de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyetle yetindi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ