Manisa Basket'in son transferi Yiğit

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transferde gaza basan Manisa Basket kadrosunu 23 yaşında, 2.08 boyundaki pivot Yiğit Onan'la güçlendirdi.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğit Onan, kariyerinde daha önce Dynamic Belgrad, Beşiktaş, Gaziantep formaları giymişti.
Geçen sezona Darüşşafaka'da başlayan genç uzun ligi Yalovaspor'da bitirdi.
