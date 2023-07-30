Mane, adım adım Al Nassr'a

Bayern Münih forması giyen Sadio Mane de Suudi Arabistan modasına uyuyor.



Bild'de yer alan habere göre, Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atmaya hazırlanıyor. Mane, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitti.



KAZANACAĞI MAAŞ



31 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'dan senelik 40 milyon euro kazanacağı kaydedildi.



BONSERVİS BEDELİ



Al Nassr'ın, yıldız futbolcu için Bayern Münih'e ise 37 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyo4r.



Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan katılan Senegalli futbolcu, Alman devinde 38 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



