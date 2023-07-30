Mane, adım adım Al Nassr'a

Bayern Münih forması giyen Sadio Mane, Al Nassr'a imza atıyor. Senegalli futbolcu, transferini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bayern.de
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Mane, adım adım Al Nassr'a
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30 Temmuz 2023 17:16
Bayern Münih forması giyen Sadio Mane de Suudi Arabistan modasına uyuyor.

Bild'de yer alan habere göre, Senegalli futbolcu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atmaya hazırlanıyor. Mane, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'a imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gitti.

KAZANACAĞI MAAŞ

31 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'dan senelik 40 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ

Al Nassr'ın, yıldız futbolcu için Bayern Münih'e ise 37 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyo4r.

Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan katılan Senegalli futbolcu, Alman devinde 38 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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