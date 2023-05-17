Manchester United, yeni sezon için transfer bütçesini belirledi!

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, önümüzdeki yaz transfer dönemini için yaklaşık 150 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

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Manchester United, yeni sezon için transfer bütçesini belirledi!
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17 Mayıs 2023 17:33
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 17:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United transfer için harcayağı bütçeyi belirledi.

İngiliz basınında 'Kırmızı şeytanlar'ın teknik direktör Eric Ten Hag'a yaklaşık 100 ila 150 milyon euroluk bütçe ayırdığı vurgulandı. Bu tutarın satılacak oyunculara göre artabileceği de belirtildi.

İki veya üç nokta atışı transfer yapmayı hedefleyen Manchester United, Ten Hag'ın isteği doğrultusunda kadroya yapılacak takviye sayısı değişkenlik gösteribilir.

Manchester United ilk olarak forvet bölgesine transfer düşünürken, Ten Hag takıma bir orta saha oyuncusu transferi de yapmak istiyor.

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