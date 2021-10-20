Manchester United ve Manchester City arasında Olmo savaşı!

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United ve Manchester City, Daniel Olmo'nun transferi için karşı karşıya geldi. İşte tüm detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester United ve Manchester City arasında Olmo savaşı!
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20 Ekim 2021 16:34
İngiltere Premier Lig'in iki ezeli rakibi Manchester United ve Manchester City bu kez sahada değil, transferde karşı karşıya.

İki İngiliz ekibinin de RB Leipzig'de forma giyen Daniel Olmo ile ilgilendiği, United'ın scoutlarının İspanyol oyuncuyu birkaç maçta izlediği ve 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon kariyerine İngiltere'de devam edebileceği belirtildi.

Öte yandan, geçen sezon oyuncuyla anlaşan ve transferi bitiremeyen Barcelona'nın, Olmo transferi için ısrarcı olabileceği, ancak genç yıldız için istenen bonservis bedelini ödeyemeyebileceği belirtildi.


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