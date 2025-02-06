Manchester United'da Lisandro Martinez sezonu kapattı

Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manchester United'da Lisandro Martinez sezonu kapattı
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06 Şubat 2025 18:06
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

İngiliz basınına göre sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

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