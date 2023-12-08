Manchester United 3 ismin biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla eleştiri yağmuruna tutulan Manchester United'da, 3 yıldız oyuncunun bileti kesildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Manchester United 3 ismin biletini kesti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2023 17:38
Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son zamanlarda gösterdiği performansla yukarılara doğru çıkan ancak Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktasına olan Manchester United'da, 3 yıldız oyuncunun bileti kesildi.

FFP'DEN DOLAYI GÖZDEN ÇIKARILDILAR

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United'da takımdan ayrılması beklenen ilk isim Jadon Sancho. Eylül ayından bu yana kadro dışı olan yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

The Independent'te yer alan habere göre Manchester United, sakatlık sorunlarından kurtulamayan Casemiro ve Raphael Varane ile de yollarını ayrımak istiyor.

Bu üç ismin ayrılmasının en önemli nedeni yıllık kazançlarının çok fazla olması ve yapılacak takviyelerde FFP sorunu yaşamamak için yolların ayrılması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery