Manchester City, Reijnders için masada!

Manchester City, Milan forması giyen Tijjani Reijnders'in transferi için harekete geçmişti.



İngiliz devi, Reijnders ile ilgilendiğini ve Hollandalı futbolcunun transferini istediğini Milan'a iletmişti. City ile Milan arasındaki temasların şu anda başlangıç noktasında olduğu yazılmıştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Daha önce gün içerisinde bildirildiği üzere, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Reijnders'in kulübü Milan ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.Milan'da bu sezon 51 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.