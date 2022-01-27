Manchester City'den Dybala'ya kanca!

Juventus ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paulo Dybala için flaş bir iddia geldi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Manchester City'nin Paulo Dybala için yıllık 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



Haberde, tecrübeli oyuncuyu Liverpool, Tottenham ve Inter'in de yakından takip ettiği kaydedildi.



Dybala, Juventus ile daha önce yıllık 10 milyon euro maaş üzerinden anlaşsa da Torino kulübünün anlaşma şartlarında değişikliğe gideceğini ve bu teklifte yüzde 15'lik bir kesinti yapılacağı ifade edildi.



2015 yılından beri Juventus forması giyen Arjantinli oyuncu, Torino kulübüyle çıktığı 276 maçta 111 gol - 46 asist yapma başarısı gösterdi.





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