Transfer sezonunun gözde takımlarından Chelsea yeni transferini açıkladı.



Chelsea, Manchester City forması giyen 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Cole Palmer'ı transfer ettiğini açıkladı.



52 MİLYON EURO



Chelsea bu transfer için Manchester City'e 52 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.



Ayrıca İngiliz futbolcu Cole Palmer ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 8 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



25 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 25 resmi maça çıkan Cole Palmer bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



