Mallorca tek attı, 3 puanı aldı!

İspanya La Liga 6. hafta mücadelesinde Mallorca, sahasında Almeria'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mallorca tek attı, 3 puanı aldı!
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17 Eylül 2022 17:12
İspanya La Liga 6. hafta mücadelesinde Mallorca, sahasında Almeria ile karşılaştı.

Visit Mallorca Estadi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Pablo Becerra kaydetti.

Mallorca'da Vedat Muriqi maça 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca puanını 8'e yükseltti. Almeria ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Barcelona'yı konuk edecek. Almeria ise Atletic Bilbao'ya konuk olacak.

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