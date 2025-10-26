İspanya La Liga'nın 10. haftasında Mallorca ile Levante karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.



Levante, 22. dakikada Etta Eyong'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mallorca, bu gole 79. dakikada Pablo Maffeo ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından iki takım da 9 puana yükseldi.



Mallorca, gelecek hafta Real Betis deplasmanına gidecek. Levante, sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek.



