Sacramento Kings'in skorer guardı Malik Monk, yaz döneminde adının Golden State Warriors ile yapılan takas görüşmelerinde geçmesine rağmen, bu söylentilerden etkilenmediğini açıkladı.Basında çıkan haberlere göre Kings, Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katmak amacıyla yapılan görüşmelerde Monk'u pakete dahil etmeye hazırdı. Ancak Warriors, 2027/28 sezonuna kadar devam eden ve oyuncu opsiyonu içeren kontratı nedeniyle Monk ile ilgilenmedi.Kuminga'nın Warriors ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamasıyla birlikte bu senaryo kapanmış oldu. Monk içinse bu süreç, Sacramento'daki konumunu değerlendirme fırsatı sundu.Sacramento Bee'den Jason Anderson'a konuşan Monk, şehirde ve takımda kendisinihissettiğini vurguladı. Kings'te olmaktan "çok mutlu" olduğunu dile getiren guard, Sacramento'yuolarak tanımladı.Takas dedikodularının kendisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Monk, yaşadıklarından ders çıkardığını ve destek sistemi sayesinde güçlü kaldığını söyledi:" ifadelerini kullandı.Monk'un açıklamaları, belirsizlikler karşısında sergilediği dirençli tavrın yanı sıra Sacramento yönetimine duyduğu güveni de ortaya koydu. Perry'nin süreci şeffaf şekilde yönetmesi, Monk için güven tazeleyen bir unsur oldu.Şimdilik Monk, Batı Konferansı'nda yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Kings'in çekirdek oyuncularından biri olarak yoluna devam ediyor.