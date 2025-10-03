03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Malik Monk takas söylentilerine aldırış etmiyor

Sacramento Kings'in skorer guardı Malik Monk, yaz döneminde adının Golden State Warriors ile yapılan takas görüşmelerinde geçmesine rağmen, bu söylentilerden etkilenmediğini açıkladı.

calendar 03 Ekim 2025 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Basında çıkan haberlere göre Kings, Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katmak amacıyla yapılan görüşmelerde Monk'u pakete dahil etmeye hazırdı. Ancak Warriors, 2027/28 sezonuna kadar devam eden ve oyuncu opsiyonu içeren kontratı nedeniyle Monk ile ilgilenmedi.

Kuminga'nın Warriors ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamasıyla birlikte bu senaryo kapanmış oldu. Monk içinse bu süreç, Sacramento'daki konumunu değerlendirme fırsatı sundu.


Sacramento Bee'den Jason Anderson'a konuşan Monk, şehirde ve takımda kendisini evinde hissettiğini vurguladı. Kings'te olmaktan "çok mutlu" olduğunu dile getiren guard, Sacramento'yu "evi" olarak tanımladı.

Takas dedikodularının kendisini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Monk, yaşadıklarından ders çıkardığını ve destek sistemi sayesinde güçlü kaldığını söyledi:
"Bazı insanlar için evet, ama benim yaşadıklarımdan sonra hayır. Destek sistemim harika. Kardeşim, menajerim, annem… Onlar hep moral veriyor. Ayrıca her şeyden hemen önce yeni genel menajerimiz Scott Perry ile konuştum. Bana, menajerimin söylediği şeylerin aynısını söyledi. Scott'un gelip bana bunu bizzat söylemesini sevdim. Bu profesyonellik. Birçok GM bunu yapmaz, o yüzden kendisine teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Monk'un açıklamaları, belirsizlikler karşısında sergilediği dirençli tavrın yanı sıra Sacramento yönetimine duyduğu güveni de ortaya koydu. Perry'nin süreci şeffaf şekilde yönetmesi, Monk için güven tazeleyen bir unsur oldu.

Şimdilik Monk, Batı Konferansı'nda yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Kings'in çekirdek oyuncularından biri olarak yoluna devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
