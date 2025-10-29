Lyon, Real Madrid'den Endrick için devrede!

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Real Madrid'in 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayı Endrick'i ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Lyon yönetimi genç futbolcuya düzenli forma şansı verebileceği bir proje sunarak Real Madrid'i ikna etmeye çalışıyor.
Teknik direktör Xabi Alonso, sezonun ikinci yarısında yoğun maç trafiği nedeniyle kadro derinliğini korumak istese de, genç oyuncunun gelişimi için süre alabileceği bir takıma kiralık gönderilmesine de sıcak bakabileceği konuşuluyor.
Endrick, bu sezon Real Madrid'de 1 dakika bile süre bulamadı.