Lyon Monaco'nun fişini ilk yarıda çekti

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lyon, sahasında Monaco'yu konuk etti.



Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lyon ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.



Karşılaşmada Lyon Depay'ın 12. dakikadaki golüyle öne geçti., 34. dakikada Toko Ekambi farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada kazanılan penaltıyı Aouar gole çevirirken 44. dakikada Toko Ekambi bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarıyı Lyon adına 4-0 tamamladı.



İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Monaco, 48. dakikada Ben Yedder'in penaltı golüyle umutlansa da aradığı pozisyonları yakalayamadı. 89. dakikada Lyon'dan Bard kırmızı kart gördü ve mücadele 4-1 Lyon üstünlüğü ile bitti.



Bu sonucun ardından Lyon, 13 puana yükselirken Monaco ise 11 puanda kaldı.



