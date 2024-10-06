Lyon evinde hata yapmadı

Fransa Ligue 1'de Lyon, Nantes'i evinde 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon evinde hata yapmadı
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06 Ekim 2024 17:55
Son güncelleme 06 Ekim 2024 17:59
Fransa Ligue 1'in 7. Haftasında Lyon, evinde Nantes'i konuk etti. Groupama Stadyumu'ndaki maçta Lyon, evinde hata yapmadı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 22'de Tagliafico ve 54'te Nicolas Pallois kendi kalesine attığı golle geldi.

Lyon, bu sonucun ardından ligde 7 maç sonunda 10 puana ulaştı. Nantes, 9 puanda kaldı.

Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almadı.

Nantes'ın Galatasaray'dan transferi Mustafa Muhammed maça yedek kulübesinde başladı, 65. dakikada oyuna girdi.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lyon, Le Havre deplasmanında gidecek. Nantes, evinde Nice'ı konuk edecek.

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