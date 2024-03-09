Lyon, 3 puanı 2 golle aldı

Fransa Ligi'nde Lyon, deplasmanda Lorient'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon, 3 puanı 2 golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2024 21:03
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Lyon, Lorient deplasmanına konuk oldu. Le Moustoir'deki maçı Lyon, 2-0'lık skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Nicola Tagliafico ve 64. dakikada Mama Balde attı.

Bu sonucun ardından Lyon, 31 puana yükseldi. Lorient, 25 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına gidecek. Lorient ise Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery