  •  
    Luyindama; "Benfica, bizi burada yeniyorsa.."
  •  
    Muslea: "Böyle önemli maçta, haksız penaltı..."
  •  
    FIFA, Modeste transferi için KARARINI verdi ve...
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!

Luyindama; "Eğer Benfica, bizi burada yenebiliyorsa..."

Galatasaray'ın defans oyuncularından Christian Luyindama, Benfica maçı sonrası konuştu. İşte Luyindama'nın açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Luyindama; 'Eğer Benfica, bizi burada yenebiliyorsa...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 23:33
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü atan Christian Luyindama, karşılaşmanın ardından konuştu.

Christian Luyindama, "İlk yarıdaki penaltı bizi etkiledi. Penaltı değildi bana göre. Hakem bu şekilde karar verdi. En iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi ikinci maça çıkacağız ve zaferle ayrılmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz" dedi.

"BENFICA, BİZİ BURADA YENEBİLİYORSA;
BİZ DE ORADA ONLARI YENEBİLİRİZ"

Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Luyindama, "Benfica burada yendi, biz de orada yenebiliriz. Orada turu geçebileceğimiz inanıyorum." diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için