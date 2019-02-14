"BENFICA, BİZİ BURADA YENEBİLİYORSA;

BİZ DE ORADA ONLARI YENEBİLİRİZ"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takımın tek golünü atan Christian Luyindama, karşılaşmanın ardından konuştu.Christian Luyindama, "İlk yarıdaki penaltı bizi etkiledi. Penaltı değildi bana göre. Hakem bu şekilde karar verdi. En iyisini yapmaya çalıştık. Şimdi ikinci maça çıkacağız ve zaferle ayrılmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz" dedi.Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Luyindama, "Benfica burada yendi, biz de orada yenebiliriz. Orada turu geçebileceğimiz inanıyorum." diye konuştu.