Lukas Lerager: ''Trabzonspor maçında da yaşadık''

Kopenhag forması giyen Lukas Lerager, Galatasaray karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Lukas Lerager: ''Trabzonspor maçında da yaşadık''
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11 Aralık 2023 18:28
Kopenhag forması giyen Lukas Lerager, Galatasaray karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lukas Lerager, Galatasaray'a karşı bir oyun planına sahip olduklarını anlatarak, "En iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz. Gruptan çıkmak için çalışacağız. Elbette farklı senaryolar var ama bizim hedefimiz gruptan çıkmak ve son 16'ya kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

Lukas Lerager, İstanbul'daki maçtan sonra Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medya üzerinden tepki gördüklerini belirterek, "Bunu bir sene önce Trabzonspor maçından sonra da yaşadık. Negatif yönden bizi çok fazla etkilemedi. Çünkü Türkiye'de futbol çok duygusal yaşanıyor. Bu tarz şeyleri fazla önemsemiyoruz." açıklamasını yaptı.

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