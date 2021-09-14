Lukaku Chelsea'ye hayat verdi

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında son şampiyon Chelsea, Rus ekibi Zenit'i konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Chelsea, 69. dakikada Lukaku'nun golüyle maçta öne geçmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde rakibine üstünlüğünü hissettiren Chelsea üç puanı alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamayı bildi.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Chelsea, 69. dakikada Lukaku'nun golüyle maçta öne geçmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde rakibine üstünlüğünü hissettiren Chelsea üç puanı alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamayı bildi.