Lukaku: 'Bir daha dizlerimin üstünde kaymam'

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Aston Villa maçında kayarak yaptığı gol sevinci sırasında dizlerinin üzerinde kaymak istemiş ancak bunu başaramamıştı.Yıldız oyuncu bir daha dizlerinin üzerinde kayarak gol sevinci yapmayacağını söyledi.Romelu Lukaku açıklamasında, "Dünkü sevinçten sonra bir daha dizlerimin üstünde kaymayacağım." dedi.Inter'den transfer edilen Lukaku, Premier Lig'de 3 maçta 3 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.