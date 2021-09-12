Lukaku: "Bir daha dizlerimin üstünde kaymam"

Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, dizlerinin üzerinde kayarak gol sevinci yapmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Lukaku: 'Bir daha dizlerimin üstünde kaymam'
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12 Eylül 2021 17:34
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Aston Villa maçında kayarak yaptığı gol sevinci sırasında dizlerinin üzerinde kaymak istemiş ancak bunu başaramamıştı.

Yıldız oyuncu bir daha dizlerinin üzerinde kayarak gol sevinci yapmayacağını söyledi.

Romelu Lukaku açıklamasında, "Dünkü sevinçten sonra bir daha dizlerimin üstünde kaymayacağım." dedi.

Inter'den transfer edilen Lukaku, Premier Lig'de 3 maçta 3 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.








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