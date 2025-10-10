Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, ünlü internet programı Hot Ones'a konuk olarak hem zorlu sorulara cevap verdi hem de aşırı acı soslu tavuk kanatlarıyla kendini sınadı.Sorulardan biri, kariyeri boyunca önünde oynadığı en çılgın tribün hakkındaydı. 26 yaşındaki yıldız, en çılgın taraftar kitlesinin NBA'de değil, Avrupa'da olduğunu söyledi.Sloven yıldız, sözlerine uluslararası basketbolun yükselişine değinerek devam etti:Doncic artık Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokić gibi isimlerle birlikte NBA'de Avrupa'yı zirvede temsil eden yeni nesil süper yıldızlardan biri. 2018'de henüz 19 yaşındayken Real Madrid formasıyla EuroLeague MVP ödülünü kazanarak takımı şampiyonluğa taşımıştı.