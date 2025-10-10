Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, ünlü internet programı Hot Ones'a konuk olarak hem zorlu sorulara cevap verdi hem de aşırı acı soslu tavuk kanatlarıyla kendini sınadı.
Sorulardan biri, kariyeri boyunca önünde oynadığı en çılgın tribün hakkındaydı. 26 yaşındaki yıldız, en çılgın taraftar kitlesinin NBA'de değil, Avrupa'da olduğunu söyledi.
"Bence en çılgın tribün Avrupa'da, insanların ne söylediğini duyamazsınız çünkü ortam inanılmaz gürültülüdür. Özellikle Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye… Bu ülkelerin en iyi atmosfere sahip olduğunu düşünüyorum.
En iyi seyirci, yani oynaması en zor olan ortam, Panathinaikos'a karşı oynadığımız Playoff maçıydı. Yanımdaki takım arkadaşımın sesini bile duyamıyordum, gerçekten delilikti. Maça 20-0 falan geride başladık."
Sloven yıldız, sözlerine uluslararası basketbolun yükselişine değinerek devam etti:
"Şimdi ligin en iyi 5 ya da 10 oyuncusunun kaçının uluslararası olduğunu görebilirsiniz. Global basketbol giderek daha da yükseliyor. Bu heyecan verici, çünkü artık tüm dünya NBA'i izliyor. Elbette Amerikalı oyuncular da hala inanılmaz yetenekli ama biz de artık o seviyeye yaklaşıyoruz."
Doncic artık Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokić gibi isimlerle birlikte NBA'de Avrupa'yı zirvede temsil eden yeni nesil süper yıldızlardan biri. 2018'de henüz 19 yaşındayken Real Madrid formasıyla EuroLeague MVP ödülünü kazanarak takımı şampiyonluğa taşımıştı.
