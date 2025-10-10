10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Luka Doncic'ten Türkiye övgüsü: "En iyi tribün atmosferi..."

NBA süperyıldızı Luka Doncic, oynadığı en çılgın tribün atmosferlerini açıkladı.

calendar 10 Ekim 2025 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 12:17
Haber: Eurohoops
Luka Doncic'ten Türkiye övgüsü: 'En iyi tribün atmosferi...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, ünlü internet programı Hot Ones'a konuk olarak hem zorlu sorulara cevap verdi hem de aşırı acı soslu tavuk kanatlarıyla kendini sınadı.

Sorulardan biri, kariyeri boyunca önünde oynadığı en çılgın tribün hakkındaydı. 26 yaşındaki yıldız, en çılgın taraftar kitlesinin NBA'de değil, Avrupa'da olduğunu söyledi.

"Bence en çılgın tribün Avrupa'da, insanların ne söylediğini duyamazsınız çünkü ortam inanılmaz gürültülüdür. Özellikle Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye… Bu ülkelerin en iyi atmosfere sahip olduğunu düşünüyorum.


En iyi seyirci, yani oynaması en zor olan ortam, Panathinaikos'a karşı oynadığımız Playoff maçıydı. Yanımdaki takım arkadaşımın sesini bile duyamıyordum, gerçekten delilikti. Maça 20-0 falan geride başladık."

Sloven yıldız, sözlerine uluslararası basketbolun yükselişine değinerek devam etti:

"Şimdi ligin en iyi 5 ya da 10 oyuncusunun kaçının uluslararası olduğunu görebilirsiniz. Global basketbol giderek daha da yükseliyor. Bu heyecan verici, çünkü artık tüm dünya NBA'i izliyor. Elbette Amerikalı oyuncular da hala inanılmaz yetenekli ama biz de artık o seviyeye yaklaşıyoruz."

Doncic artık Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokić gibi isimlerle birlikte NBA'de Avrupa'yı zirvede temsil eden yeni nesil süper yıldızlardan biri. 2018'de henüz 19 yaşındayken Real Madrid formasıyla EuroLeague MVP ödülünü kazanarak takımı şampiyonluğa taşımıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.