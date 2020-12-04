Luis Suarez'e, İtalyan vatandaşlığı için gerekli olan İtalyanca sınavı için soruları önceden verdiği tespit edilen 4 üniversite görevlisi uzaklaştırma aldı.



Perugia Başsavcısı'nın araştırmasıyla ortaya çıkan skandal sonrası İtalya Kamu Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Üç profesör ve enstitünün idarecisi, 8 ay boyunca görevlerinden uzaklaştırma almıştır. Resmi sırların uygunsuz bir şekilde kar elde etme amacıyla ifşa edilmesi ve kamuya açık bir sınavda sahtecilik yapıldığı suçlarının işlendiği tespit edilmiştir." denildi.



İtalya Mali Suçları Araştırma Polisi tarafından da yürütülen soruşturmada 22 Eylül'de üniversite görevlileri için araştırmalar başladı. Soruşturma sonucunda Luis Suarez'in vatandaşlık alması için gerekli B1 İtalyanca Bilgi Testi'nin sonucunun sahte olduğunu ortaya çıktı. Uruguaylı oyuncuya soruların önceden teslim edildiği ve sınav sonucunun, sınava girmeden önce bile belli olduğu anlaşıldı.



Luis Suarez'e sınav sorularının önceden verilmesi ve yeterli sonucu alması için Juventus kulübünün de suça dahil olduğu tespit edildi. Avrupa Birliği dışı oyuncu kotası dolu olan Juventus, bu şekilde Luis Suarez'i transfer edebilmeyi umdu. Ancak, son anda araya giren Atletico Madrid bu transfere nokta koydu ve Suarez'i kadrosuna kattı.



Davadan sorumlu soruşturma hakimi, "Şüphelilerin benzer suçları işleyebileceğine dair somut ve mevcut bir risk olduğu için ihtiyati tedbirler almak zorunda olduklarını." açıkladı.



Uruguay vatandaşı olan Luis Suarez'in eşinin İtalya pasaportu olduğu için İtalyanca bildiğini test ile ispat etmesi durumunda ülke vatandaşlığı alma hakkı bulunuyordu.



