Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin takımda görmek istemediği oyuncuların başında Adem Ljajic geliyor… yılda 2.2 milyon euro kazanan Sırp oyuncunun ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istememesi canını sıkıyor. Rusya'nın Krasnodar takımının yaptığı 5 milyon euro'luk teklifi kabul etmeye hazır olsa da, Ljajic'in, İstanbul'daki hayatını bırakmak istememesi ise yöneticileri çıldırtıyor.Beşiktaş yönetimi tüm bu can sıkan gelişmelere rağmen 10 numara arayışlarına ise ara vermiş değil… Siyah-beyazlılarda ilginç bir transfer gelişmesi yaşandı. Luis Nani, Fenerbahçe'ye Manchester United'la sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki Angel Gomes'i önerdi. Ancak Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Gomes'le ilgilenmeyince Portekizli oyuncu, Ricardo Quaresma aracılığıyla Beşiktaş'la temas kurdu ve yeğenini önerdi.İlk etapta Fenerbahçe'nin ilgilenmediği bir oyuncuyla "Biz neden ilgilenelim" havası oluşsa da; Avrupa'da bazı dev takımların da oyuncuyu takip ettiği yönündeki haberler, kafasını karıştırdı.Menajerlerin ya da aracıların önerdiği oyuncuların önüne gelmesini istemeyen Sergen Yalçın'a Angel Gomes ismini sunmadan bir araştırma yapılması için scout ekibine talimat verildi. Scout ekibinin raporunda, oyuncunun Barcelona ya da Chelsea kalibresinde olmadığı, Manchester United'ın ise sözleşme imzalayacak olsa şimdiye kadar imzalayacağı üzerinde duruldu. Ancak Nani'nin yeğenine takım aramasının ise kafa karıştırıcı olduğu belirtildi. Çünkü izlenen maçlarda Angel Gomes'in, Nani'nin desteği olmadan takım bulacak kapasitede olduğunun altı çizildi. Oyuncunun Sergen Yalçın'ın önüne sunulmadan önce biraz daha araştırılması kararı alındı.