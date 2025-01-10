Luca Banchi: 'Oyunun dinamizminde daha iyi olmak zorundayız'

THY Euroleague'nin 20. haftasında ağırladığı Fransa ekibi LDLC ASVEL'e 82-76 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, sahada "daha güçlü bir duruş" sergilemek zorunda olduklarını söyledi.Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan başantrenör,ifadelerini kullandı.Takımla çok kısa bir süredir beraber olduğuna dikkati çeken Banchi,diye konuştu.