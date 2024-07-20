Luan Peres'ten transfer için karar!

Fenerbahçe'de kadroya düşünülmeyen Luan Peres, Eyüpspor'un ilgisine rağmen ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Luan Peres'ten transfer için karar!
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20 Temmuz 2024 11:04
Son güncelleme 20 Temmuz 2024 11:10
Fenerbahçe'de 2022 yılı yaz transfer döneminde Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından kadroya dahil edilen Luan Peres beklenenleri verememişti.

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği isim için teklif bekleniyor.

EYÜPSPOR DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu sene Süper Lig'e çıkan Eyüpspor kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor. 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu için Eyüpspor devrede lakin oyuncu tarafı bu transfere sıcak bakmıyor.

BREZİLYA DAHA SICAK

Ülkesi Brezilya'ya geri dönmeye daha sıcak bakan Luan Peres için şu anda Brezilya'ya transferi daha yüksek bir ihtimal.

Geleceğinin kısa sürede netleşmesi beklenen Peres, Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunda 3 Konferans Ligi maçında forma giymişti. 

 
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