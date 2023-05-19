Luan Peres'in 7 yıllık hasreti bitti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Sarı-Lacivertliler'in 2. golünü kaydeden Luan Peres, kariyerinde 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luan Peres'in 7 yıllık hasreti bitti
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19 Mayıs 2023 09:26
Luan Peres
Luan Peres
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra savunmayı toparlayan isim olan Luan Peres, sarı-lacivertli forma altında golle tanıştı.

Zajc'ın pasında harika bir vuruş yapan Brezilyalı oyuncu, Uğurcan'ı en dar açıdan avladı.

7 YIL SONRA

28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Peres, en son Şubat 2016'da Portuguesa formasıyla Brgantino ağlarını havalandırmayı başarmıştı. 

 
 

 

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