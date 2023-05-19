Fenerbahçe'de sakatlığını atlattıktan sonra savunmayı toparlayan isim olan Luan Peres, sarı-lacivertli forma altında golle tanıştı.
Zajc'ın pasında harika bir vuruş yapan Brezilyalı oyuncu, Uğurcan'ı en dar açıdan avladı.
7 YIL SONRA
28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Peres, en son Şubat 2016'da Portuguesa formasıyla Brgantino ağlarını havalandırmayı başarmıştı.
Zajc'ın pasında harika bir vuruş yapan Brezilyalı oyuncu, Uğurcan'ı en dar açıdan avladı.
7 YIL SONRA
28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Peres, en son Şubat 2016'da Portuguesa formasıyla Brgantino ağlarını havalandırmayı başarmıştı.