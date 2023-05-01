Luan Peres, Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi!

Luan Peres'in dönüşü savunmada Jorge Jesus'un elini rahatlattı. Fenerbahçe, Peres'in sahada olduğu 13 maçta 1 kez kaybetti, 3 beraberlik, 9 galibiyet aldı. Rennes maçındaki talihsiz sakatlıkla 7 ay sahalardan uzak kalan Peres tam da takımın en ihtiyaç duyduğu dönemde sahadaki yerini aldı. Defansta yaşanan bocalama, Peres'in dönüşüyle büyük oranda ortadan kalktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Luan Peres, Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi!
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01 Mayıs 2023 10:24
Luan Peres
Luan Peres
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin sezona fırtına gibi başladığı dönemde en önemli oyunculardan biri olarak öne çıkan, yokluğuyla da savunmada yaşanan bocalamanın sebebi olarak gösterilen Luan Peres'in 7 ay sonra, üstelik ligin en kritik son virajında takıma dönmesi camiada moralleri yükseltti.

Rennes maçında yaşadığı talihsiz sakatlıkla yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan Luan Peres'in dönmesiyle Fenerbahçe özlenen iyi pas yapan, başarılı ofsayt taktiği uygulayan, baskılı ve golcü futboluna kavuşmanın ilk sinyalini Sivas'ta verdi.

SAKATLIĞI PLANLARI ALT ÜST ETMİŞTİ

Takıma yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Jesus'un F.Bahçe'de yerleştirmek istediği oyun sistemi başarıyla ilerlerken Peres'in ani sakatlığı her şeyin alt üst olmasına yol açmış, oyun yapısına en büyük darbeyi vurmuştu. Jesus'un üçlü savunma sistemi de ayağı Peres kadar iyi olmayan Szalai-Samet ikilisiyle verimli olamamıştı. Öyle ki Peres bu sezon 13 resmi maçta oynarken F.Bahçe bu karşılaşmalarda sadece 1 mağlubiyet aldı. Kanarya Peres'le 3 kez berabere kalırken, 9 kez kazandı. 

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