Chicago Bulls guardı Lonzo Ball iki buçuk yıl sonra parkelere döndü ve rehabilitasyonu "artık tamamen geride bıraktığını" söyledi.



14 Ocak 2022'den bu yana NBA'de ilk kez bir karşılaşmaya çıkan Ball, Minnesota Timberwolves'a karşı ekibin 125-123 skorla galip geldiği hazırlık maçında 10 sayı, 1 blok, 1 top çalma, 1 asist ve 1 ribaund kaydetti.



Lonzo, duygularını şu cümlelerle aktardı:



"Oynamak izlemekten çok daha iyiydi. Sahada olmanın nasıl bir his olduğunu kelimelerle ifade edemiyorum bile. Kesinlikle asla unutamayacağım bir andı. İyileşme süreci uzundu, çok uzundu. Ama geriye dönüp baktığımda, düşündüğümden çok daha hızlı ilerledi. Bana üçüncü ameliyatım sonrası 18 ay daha iyileşme süreci olduğunu söylemişlerdi. Şimdi düşününce tuhaf geliyor ama artık buradayım. Hepsi geride kaldı."



Bulls koçu Billy Donovan ise, Ball'un performansı için "Bence harika gözüktü. Sahada dizine veya vücuduna pek ihtiyaç duymadığı birçok şey yapıyor, beynini kullanıyor. Oldukça iyi hareket ediyordu." şeklinde konuştu.



1000 günden fazla bir süredir NBA maçında yer almayan Ball, bu süreçte 2023 yılının Mart ayında nadir görülen çift kıkırdak nakli de dahil olmak üzere sol dizinden üç ayrı artroskopik prosedür geçirmişti.



Donovan ayrıca, Bulls'un Lonzo'nun dizinin ilk maçtaki aksiyona nasıl tepki verdiğini görmek için kendisini yakından izleyeceğini belirtti.



Ball son olarak, Cuma günü Cleveland Cavaliers'a karşı sezon öncesinde oynanacak son hazırlık maçında oynamayı planladığını da sözlerine ekledi.



