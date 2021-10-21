Murilo, Jedvaj, Rybus, Magkeev, Anton Miranchuk ve Ze Luis forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.Galatasaray grupta Lazio'yu yenip Marsilya ile berabere kalarak 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.Lokomotiv Moskova'daGuilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, SmolovMuslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, DiagneUEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 296 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. kez mücadele edecek.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 86 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 34 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.Galatasaray, söz konusu maçlarda 135 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 90. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 89 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 22 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 22 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10'unu kazanırken 9'unda ise berabere kaldı.Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.