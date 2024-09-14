İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Nottingham Forest oldu.
Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.
Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU