Liverpool'un ilk kez bileğini büktüler!

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, ilk mağlubiyetini iç sahada Nottingham Forest'tan aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'un ilk kez bileğini büktüler!
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14 Eylül 2024 19:01
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Nottingham Forest oldu.

Nottingham Forest'ın golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.

Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı. Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak. Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.

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