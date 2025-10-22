22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Liverpool, kötü gidişe 5 golle dur dedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Liverpool, bu galibiyetle 4 maç sonra kazandı.

calendar 22 Ekim 2025 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Liverpool, kötü gidişe 5 golle dur dedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Liverpool, Frankfurt Arena'daki maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Eintracht Frankfurt, 26. dakikada Rasmus Kristensen ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada sonra ise adeta Liverpool fırtınası başladı.

Liverpool, Hugo Ekitike'nin 35. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ekitike, Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü eski takımı Eintracht Frankfurt'a attı. Fransız yıldız, gol sonrası sevinmedi.

Konuk ekip Liverpool, 39. dakikada Virgil van Dijk ve 44. dakikada Ibrahima Konate'nin golleriyle devreyi 3-1 önde tamamladı.

Liverpool, 66. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı gollerle maçı 5-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'ta maça yedek kulübesinde bşalayan Can Uzun, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Liverpool, kötü gidişata Eintracht Frankfurt maçıyla son verdi ve 4 maç aradan sonra kazandı.

Liverpool, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı. Eintracht Frankfurt, 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Eintracht Frankfurt, Napoli deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.