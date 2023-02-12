Lionel Messi: 'Kalbim Türkiye ile birlikte'

Paris Sain-Germain'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için yardım çağrısında bulundu.



Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Messi, " Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte." ifadelerini kullandı.



Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.

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