Lionel Messi: "Kalbim Türkiye ile birlikte"

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Instagram hesabından Türkiye'deki deprem hakkında bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lionel Messi: 'Kalbim Türkiye ile birlikte'
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12 Şubat 2023 19:01
Paris Sain-Germain'de forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için yardım çağrısında bulundu.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Messi, "Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuk ve aileleri bu üzücü depremden etkilendi. Kalbim onlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Messi, daha sonra UNICEF'in deprem felaketi için başlattığı bağış kampanyasını da paylaştı.
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