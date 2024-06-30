Lionel Messi'den 13 yıl sonra kötü bir ilk!

Arjantin Milli Takım kaptanı Lionel Messi, milli takım kariyerinde 13 yıl sonra kötü bir ilki yaşadı.



Lionel Messi, ülkesi Arjantin ile Copa America'da oynanan grup aşaması maçlarında iki kez forma giydi ve gol atamadı.



Messi böylece 2011 Copa Amerika'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında golle tanışamamış oldu.





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