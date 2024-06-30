Lionel Messi'den 13 yıl sonra kötü bir ilk!

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 2011 yılından bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında gol atamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lionel Messi'den 13 yıl sonra kötü bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2024 20:05
Arjantin Milli Takım kaptanı Lionel Messi, milli takım kariyerinde 13 yıl sonra kötü bir ilki yaşadı.

Lionel Messi, ülkesi Arjantin ile Copa America'da oynanan grup aşaması maçlarında iki kez forma giydi ve gol atamadı.

Messi böylece 2011 Copa Amerika'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvanın grup aşamasında golle tanışamamış oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery