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Linz'in hocasından Beşiktaş övgüsü; "Özendiğimiz..."

LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Linz'in hocasından Beşiktaş övgüsü; 'Özendiğimiz...'
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10 Ağustos 2018 00:18
LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine takımıyla gurur duyduğunu belirterek başlayan Glasner, "Planımız, iyi bir maç sergilemekti. Sürpriz yapacağımızı söylemiştik. 1-0'dan sonra demoralize olduk fakat takım kendisini çabuk toparladı. 20'nci dakikadaki pozisyonda beraberliği yakalayabilirdik. Bugün rahatsız edici ve korkusuz oynadık. Bu nedenle takımımla gururluyum. Sahamıza umarım daha iyi bir maç sergileyeceğiz, onları iyi karşılayacağız" diye konuştu.

Beşiktaş'ın umdukları gibi bir dizilişle sahaya çıktığını dile getiren teknik adam, "Saha atmosferi çok güzeldi. Çocukluğumuzda özendiğimiz bir atmosferi burada yaşadık ve çok güzel bir deneyim yaşadık. Bunun için takımıma çok teşekkür ediyorum. Takımları karşılaştırmak çor zor. 8 ay önceye bakacak olursak, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde en üst sıralardaydı. Bayern Münih dışında bir çok takımı mağlup etti. Biz de bunun kıyasını böyle yapmak istemiyoruz. Sahamız 6 bin kişilik ve Beşiktaş'ı iyi şekilde karşılayacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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